Aziatische tijgermug op Brabantse parkeerplaats gespot: dit moet je weten over de uitheemse gast

Overal ter wereld liggen dorpen met dezelfde naam: ook hier kent men een Breda, Eindhoven en Willemstad

16 juli Breda ligt ook in Spanje, Italië en Amerika. De Rips is een grensplaats tussen Albanië en Griekenland en Eindhovenaren vind je ook in Kaapstad. Wie op zoek gaat naar Brabantse plaatsnamen op de wereldkaart doet de gekste ontdekkingen. Deze nieuwssite ging op digitaal avontuur.