'Babs heeft al drie keer afscheid van me moeten nemen'

Babs: ,,De arts wilde opereren, maar de zorgverzekeraar werkte niet mee. Ik ben ’s nachts in het vakantiehuisje op mijn knieën gegaan. Gehuild en gebeden tot God. Heer, als u wilt dat Gert nog mag leven, laat het dan ja worden. De volgende ochtend kwam er een ja.” Bij de operatie werd de tumor weggehaald, inclusief milt en twee lymfeklieren. Zes weken lag Gert in het ziekenhuis. Het ging slecht, heel slecht met hem. ,,Babs heeft drie keer afscheid van me moeten nemen.”



Sinds juli zijn ze terug in Overdinkel, revalideert Gert in het slechtverwarmde schuurtje waar de rommel je tegemoetkomt. In een ‘open’ gedeelte vind je een tafel met stoelen, een klein keukentje. Achter een deur staat een chemisch toilet. Ze slapen in twee eenpersoonsbedden tegen de muur. ,,De mijne is 70 centimeter breed. Ik ben al twee keer uit bed gevallen”, zegt Babs. Ze leven in de ruimte van amper vijf vierkante meter.



De centrale verwarming doet het niet. In het midden staat een straalkacheltje waar Gert Timmerman af en toe naar toe buigt om zijn handen te verwarmen. ,,Ik heb het zo koud”, rilt de voormalige zanger die midden jaren 60 doorbrak met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Nederland lag aan de voeten van de man die een platina plaat kreeg uitgereikt door Louis Armstrong. Die later met Hermien de duiven op de Dam bezong en het Olympisch Stadion vol kreeg met 35.000 fans. ,,We waren daarmee de eersten”, glundert hij.



Aan de wand hangen een paar gouden platen, een koninklijke oorkonde en veel foto’s. Gert met Willem Duys. Met André van Duin. Teddy Scholten. Koos Alberts. Met Bolle Jan en Mien, de ouders van René Froger. Plaatjes met Tom Jones, Rolling Stones en The Beatles zijn er niet meer. ,,The Beatles, leuke jongens. We zaten in dezelfde kleedkamer in Cannes, waar de best verkopende zangers uit diverse landen een prijs kregen. Ik heb daar nog opgetreden met Marlene Dietrich.”