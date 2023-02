Baby van negen weken oud loopt meerdere botbreuken op, maar vader is vrijgesproken

De breuk in het dijbeen is het enige waarvoor justitie bewijs voor eventuele mishandeling zag. Dat was op 9 maart 2020 ook het letsel waarmee de zaak aan het rollen kwam. Bij het onderzoek in het ziekenhuis kwamen destijds ook de al wat oudere breuken aan het licht. Maar er zijn volgens de rechtbank geen aanwijzingen om iemand als schuldige aan te wijzen. Daarnaast oordeelden ook deskundigen dat niet is uit te sluiten dat de breuken door ongelukken komen. Hoewel de combinatie van alles wel waarschijnlijker zou maken dat er sprake is van mishandeling.

Kan anders zijn ontstaan

De rechtbank ging af op het advies van de deskundigen en stelde dat het dijbeenletsel die 9 maart 2020 moet zijn ontstaan tussen 5.00 en 8.00 uur in de ochtend. De verdachte is in die tijd niet de hele tijd alleen bij het kind geweest. ,,De rechtbank kan niet vaststellen wanneer het letsel precies is ontstaan en hoe. We kunnen ook niet zeggen of het letsel is toegebracht of dat het door een ongeluk kwam. Het kan ook anders zijn ontstaan dan door het toedoen van de verdachte’’, aldus de rechter.