Babyboom in Brabant verwacht door corona: ‘Aantal zwangerschappen verdubbeld’

Vorig jaar werden er volgens het CBS 23.459 kinderen geboren in Noord-Brabant. Dat aantal neemt de laatste jaren licht af en blijft schommelen rond de 24 duizend baby's. In 2018 waren het er 23.492 , in 2017 23.529 en in 2016 24.007. Of er dit jaar voor het eerst weer een stijging zichtbaar is, is nog niet met cijfers te staven, maar een rondgang langs diverse verloskundigen leert dat ze het een stuk drukker hebben. ,,Of er echt sprake is van een babyboom kan je pas na een jaar of twee echt met zekerheid zeggen, maar we merken dat het echt drukker dan normaal is’’, vertelt Loes van Bergen van Verloskundige praktijk Artemis uit Oudenbosch.