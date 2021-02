Bakker bedenkt oplossing voor ‘worst carnaval ever’

De Twingo verdwijnt: ook fan? Stuur je foto in

28 januari Hij was schattig en kleurrijk bij zijn debuut in 1993. Goedkoop ook. Een hele generatie groeide op met het autootje met de ronde koplampen, stompe neus en verschuifbare achterbank. Na bijna dertig jaar trekt Renault er de stekker uit. Was of ben jij de trotse eigenaar van de klassieke auto? Stuur je foto in.