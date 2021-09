Balkons van appartementencomplex neergestort in Oudenbosch: ‘Ik dacht dat de wereld verging’

Column Dwarskijker Babyboom: in ons Land van Cuijk valt vooral de stijging in Boxmeer op

29 augustus Leuk, een babyboom. Volgens het CBS zijn in de eerste helft van 2021 meer kinderen geboren dan in het eerste halfjaar van 2020. Brabant staat van de provincies op de tweede plaats van de stijgers: plus 8,4 procent.