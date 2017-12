BAM wist van scheuren in vloeren parkeergarage Eindhoven Airport maar liet ze niet onderzoeken

EINDHOVEN - Al in maart werden scheuren ontdekt in de vloeren van de parkeergarage op Eindhoven Airport. In plaats van dat de alarmbellen gingen rinkelen, werden ze voor het oog dichtgesmeerd.

Scheuren, ze zouden een signaal moeten zijn dat er mogelijk iets niet pluis was maar uiteindelijk wordt de boel voor het oog gerepareerd. En dat terwijl de parkeergarage op Eindhoven Airport aan het bezwijken was.

Het is 29 maart 2017, even na half elf, als een BAM-projectleider een mailtje tikt. In de onderwerp-regel tikt hij: scheurvorming. Een dag eerder is hij op werkbezoek geweest bij de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het is een van de vele grote projecten voor de bouwgigant. Met eigen ogen heeft de projectleider de talrijke scheuren geïnspecteerd op de verschillende verdiepingsvloeren en daarover brengt hij verslag uit aan twee BAM-collega's, een project-manager en werk-organisator.

Cosmetisch herstellen

De projectleider rammelt op zijn toetsenbord: ,,Ik ga ervan uit dat de vloer goed is berekend en is uitgevoerd conform de tekeningen van de vloerleverancier. Dit kan ik niet controleren omdat ik de stukken niet heb." Opmerkelijk, BAM is immers dat hoofdaannemer. De BAM-projectleider constateert in zijn bericht dat de scheuren zijn ontstaan door het eigen gewicht van de vloerdelen. De oorzaak wordt niet onderzocht en hij stelt voor de boel maar cosmetisch te herstellen. Waarom er geen onderzoek komt, blijft onduidelijk.

Maanden later wordt het bewuste mailtje toegevoegd aan het onderzoeksdossier van de ingenieurs van adviesbureau Hageman, dat door de BAM in de arm is genomen nadat het linker deel van de parkeergarage op 27 mei met een donderend geraas in elkaar klapte. Een paar uur nadat er nog bouwvakkers aan het werk waren. Ze zijn aan de dood ontsnapt.

Geen onderzoek

De onderzoekers stellen na doorspitten van alle stukken vast dat geen informatie wordt gevonden waaruit blijkt dat onderzoek is gedaan naar de scheuren. Een week voor het bezoek van de BAM-projectleider in maart zijn de scheuren voor het bij de bouw betrokken ingenieursbureau Opzeeland reden om alle wapeningstekeningen nog eens onder de loep te nemen. De ingenieur oordeelt dat met die wapening niets mis is.

BAM bevestigde donderdag dat uiteindelijk alleen voor cosmetische aanpassingen is gekozen. ,,De scheuren zijn gemeten. Ze waren zo gering dat er geen noodzaak was om ze nader te onderzoeken", aldus de BAM-zegsman. ,,Het was ook bekend bij de constructeur en die heeft ook geen probleem gezien, dus wij ook niet. Of dat met de kennis van nu ook een plausibele conclusie is, is aan anderen om te bepalen", vindt de woordvoerder.

EenVandaag

Anderen vinden daar inderdaad wel wat van. Zoals een constructie-expert van Royal HaskoningDHV die op verzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag naar de onderzoeksrapporten van Hageman en TNO (ingeschakeld door de luchthaven) keek. In het programma kwam donderdagavond naar voren dat na het aantreffen van de scheuren wat de specialist betreft het gebouw direct ontruimd had moeten worden. Temeer omdat scheurvorming niet het enige manco van de constructie blijkt. Er blijft ook regenwater op de verdiepingsvloeren staan. Ook op plekken waar kenners juist het hoogste punt verwachten. Vloeren staan altijd een beetje bol in plaats van hol om plassen te voorkomen. Die combinatie had, zo oordeelt de expert van, wel degelijk reden moeten zijn voor onderzoek.

,,Er wordt gelogen bij het leven", haalt Rob Plug van bollenvloer-leverancier Bubbledeck fel uit naar BAM. Volgens hem heeft de bouwreus informatie die hen niet goed uitkwam, achtergehouden. Extra onderzoek zou immers vertraging van de bouw betekenen. Hij is zich ervan bewust dat hij woest om zich heen slaat. ,,Ja, ik ben mijn winkel aan het verdedigen. Het vertrouwen in onze vloeren is weg. Dit moet geen maanden meer duren."

Volledig scherm Op foto’s gemaakt tijdens de bouw van de parkeergarage op Eindhoven Airport zijn de scheuren en plassen goed te zien. Het hadden duidelijke aanwijzingen kunnen zijn dat het gebouw kon gaan bezwijken. © x

Volledig scherm Op foto’s gemaakt tijdens de bouw van de parkeergarage op Eindhoven Airport zijn de scheuren en plassen goed te zien. Het hadden duidelijke aanwijzingen kunnen zijn dat het gebouw kon gaan bezwijken. © x