Bananen uitdelen op Lesbos en werken in het ziekenhuis tijdens corona: Hendrik (26) maakte het allemaal mee

Nieuwsover­zicht | GGD Bra­bant-Zuid­oost begint 18 januari met vaccineren - Man die Efteling-pornofilm maakte dreigt met rechtszaak

24 december De GGD Brabant-Zuidoost start op maandag 18 januari met het vaccineren van zorgpersoneel. Waar dat gebeurt is inmiddels ook bekend: het Indoor Sportcentrum. Verder ging het weer over de pornofilm in de Efteling. Fetisjfotograaf Ben Kruijt dreigt met rechtszaken voor het verspreiden van foto's die afkomstig zijn van de film die afgelopen zomer in het park werd opgenomen. Ook vandaag in het nieuws: Marco Kroon gaat in cassatie teen zijn veroordeling en een natuurliefhebber is vermist na een explosie in een spottershuisje.