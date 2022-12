Banden lek, spiegels eraf, dit autowrak staat al maanden voor de deur van Herman (74): ‘Straks steken ze hem nog in de fik!’

This Is Live wordt vanuit Schijndel de een na grootste evenemen­ten­or­ga­ni­sa­tor van Nederland

SCHIJNDEL - This Is Live Group mag zich vanaf donderdag de een na grootste evenementenorganisator van Nederland noemen, na Mojo. Vanaf volgend jaar organiseert het bedrijf vanuit een nieuw, groter kantoor in Schijndel onder meer Paaspop, Solar Weekend en Wish Outdoor.

1 december