Barbara ziet automobilist (18) door gevel van haar huis rijden: 'Voelde de druk van de muur op me af komen’

Deze flitspaal flitste afgelopen maanden het vaakst in Brabant

5 oktober In Brabant zijn het afgelopen tertiaal (mei tot en met augustus) ruim 150.000 verkeersovertredingen geconstateerd door de vele flitspalen in de provincie. Koploper is de paal op de westbaan van de John F. Kennedylaan in Eindhoven, die maar liefst 8.677 keer flitste.