Bart (15) wordt de nieuwe Max Verstappen genoemd, maar komt net als Lewis Hamilton 'vanaf nul’

Nieuwsover­zicht | Horecaza­ken sluiten massaal de deuren - Brabants duo ligt uit Hunted

Steeds meer ondernemers in de horeca lijken lamgeslagen. In Eindhoven en Helmond zijn al meerdere cafés en restaurant dicht, omdat deze optie vaak goedkoper blijkt te zijn. Verzorgende Francis is nog iedere dag bezig met het verwerken van de eerste coronagolf: ,,Het was echt heel heftig.” En een interview met de Brabantse Laila en Marijke die uit de kijkcijferhit Hunted liggen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

7 december