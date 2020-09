Bart en Hans gingen vol voor de marathon van Berlijn en lopen nu in Vessem als eerbetoon aan hun overleden broer Geert

Nieuwsover­zicht | Statement over carnaval 2021 van Veilig­heids­re­gi­o's - Grote schrik door ‘ingepakt lijk’

21 september Carnaval 2021 wordt niet zoals we gewend zijn, meldde de Veiligheidsregio's in Brabant in een statement. En dertien dierenactivisten bezetten vanmorgen een gebouw van landbouworganisatie ZLTO in Den Bosch. Verder werd bekend dat de 86-jarige Australiër Johannes Hellemons na zestig jaar zoeken zijn dochter in Rijen heeft teruggevonden.