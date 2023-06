Bart Jansen (1964-2023), diaken met compassie die in bijen symbool voor het leven zag

Stond er nou wel of geen paard in de tuin aan de Akkerlaan? Een cruciale vraag in een slepend buurtcon­flict

WAALWIJK/DEN HAAG – Omwonenden zijn er nog steeds heilig van overtuigd dat er zeker sinds 2017 geen paard meer in een grote tuin aan de Waalwijkse Akkerlaan 20 heeft gestaan. En dat je een paard dus ook niet mag gebruiken in de stikstofberekeningen voor de bouw van twee villa’s in de achtertuin van nummer 20.