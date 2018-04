Bart Nijman van GeenStijl over referenda: 'De donorwet afschieten? Nee hoor, dat is niet de bedoeling'

ROOSENDAAL - Bart Nijman (Roosendaal, 1981), adjunct-hoofdredacteur van GeenStijl strijdt voor misschien wel het allerlaatste referendum: over de nieuwe donorwet. ,,Ik zie het best gebeuren dat er een voor-stem uitkomt.''

Inmiddels woont hij er al bijna vijftien jaar niet meer, maar de Roosendaalse roots zijn nog duidelijk te horen. Bart Nijman , adjunct-hoofdredacteur van GeenStijl en initiatiefnemer van het referendum over de donorwet, vindt dat 'helemaal niet erg'. ,,Brabant is hartstikke leuk. Half Amsterdam is Brabants, trouwens.''

Nijman die nu in Amsterdam woont en sinds 2014 aanvoerder is van de beweging GeenPeil, heeft het als voorman van het referendum nogal druk. ,,Een gekkenhuis, het gaat veel harder dan we hadden verwacht'', zegt hij. ,,GeenPeil wilde eigenlijk alleen even de sfeer proeven, kijken of er animo voor was. Ik had nooit verwacht dat er na het paasweekend zoveel media op zouden duiken. Het bewijst wel dat we niemand hoeven te overtuigen dat de donorwet een goed onderwerp voor een referendum is.''

Uit de Westrand, net als Jesse

Bart Nijman groeide op in de Roosendaalse wijk Westrand. Net als GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Ook die is al lang geleden uit West-Brabant vertrokken, maar hij gebruikte zijn oude wijk wel in een verkiezingsspeech. Tot ongenoegen van Nijman, die op GeenStijl een lang stuk wijdde aan een weerwoord: Hee Jesse. Dat is niet mijn Westrand, vriend.

Nijman verwijt zijn vroegere plaatsgenoot dat die van de Westrand een grotere probleemwijk maakt dan dat die is: Niet alles is portiekflats in de Westrand, en de portiekflats aan de Freijterslaan zijn in het afgelopen decennium juist grondig opgeknapt, schrijft hij onder eigen naam (Nijman publiceert ook onder het pseudoniem Van Rossem).

Met overlast, ook van jongeren van buitenlandse komaf, viel en valt het wel mee, vindt Nijman: Maken die Marokkanen dan een probleemwijk van de West-rand? Neuh, ook niet echt. Ze waren groepsgewijs wel eens vervelend (...) maar net zo vaak speelden mijn vrienden en ik een potje basketbal tegen ze. (...) Niets van Randstadproporties.

Van de gelijkenis tussen de GroenLinks-leider en de vorige Amerikaanse president, moet hij al helemaal niets hebben: Jesse Klavers Roosendaalse 'West Side' is niet Obama's Southside. (...) Het is eigenlijk best wel bespottelijk dat hij de Westrand, de Roosendaalse dommelwijk die sociaal een beetje onder het gemiddelde presteert maar waar je na zonsondergang gerust doorheen kunt fietsen, probeert te degraderen tot een slachtoffer van de globalisering.

Het doel van - volgens sommigen alwéér - een referendum is volgens Nijman niet per se het afschieten van een wet, maar 'het verbreden van kennis en debat over het donorschap'.

Het verzoek voor dit referendum kwam nog geen maand na de volksraadpleging over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, door tegenstanders de sleepwet genoemd.

Krijgt Nijman geen klachten van mensen die al die referenda maar vermoeiend vinden? ,,Nee!, terwijl ik me daar wel schrap voor had gezet. Ik verwachtte inderdaad reacties als: 'Gaan we er nou wéér een doen?', maar het valt me eigenlijk mee.''

Simpele vraag

Het argument dat je goed ingelezen moet zijn om te kunnen oordelen, gaat volgens hem juist bij de donorwet niet op. ,,Dit gaat over de simpele vraag in hoeverre de overheid over jouw fysieke integriteit mag beschikken. Iedereen wil graag dat er voldoende donoren zijn, maar de vraag hierbij is: mag de overheid jou lid maken van de donorclub zonder het te vragen? En zo nee, wat kunnen we daaraan doen?''

Quote Natuurlijk heb ik zelf ook een mening over de donorwet, maar daar gaat het nu even niet om Bart Nijman Of het referendum er daadwerkelijk komt, hangt af van het aantal stemmen dat ervoor wordt binnengehaald. Daarnaast is het volgens Nijman een horserace tegen de senaat. ,,Halen wij eerder het benodigde aantal handtekeningen of stemt de senaat daarvóór het raadgevend referendum al weg?'' Die kans is reëel, volgens Nijman. Al had hij nooit verwacht dat de volksraadpleging in zijn geheel zou sneuvelen, toen GeenPeil in 2016 het Oekraïnereferendum leven inblies.

,,We hadden er wel rekening mee gehouden dat de uitslag van dat eerste referendum niet gehonoreerd zou worden'', geeft hij toe. ,,Iedereen kan rationeel gezien beredeneren dat een verdrag waar 27 landen voor getekend hebben niet afgeschoten kan worden omdat één land zegt: we doen niet meer mee. Het doel van dat referendum was dan ook om een discussie over de EU aan te zwengelen. Dat het kabinet dus niet naar die uitslag zou luisteren, dat snap ik.''

Volledig scherm Bart Nijman (GeenStijl). © ROBIN UTRECHT Maar intrekking van de hele referendumwet? Dat had hij naar eigen zeggen niet zien aankomen. ,,Ik vind het heel frustrerend. Zonde ook. Kijk, als je al vier of vijf referenda hebt gehad en het blijft iedere keer een puinhoop, dan kan je zeggen: het blijkt in de praktijk niet te werken. Maar het raadpleging over de sleepwet heeft vorige maand bewezen dat het ook op een goede manier kan. Met een inhoudelijke discussie over de juiste aspecten van de wet.'' Publieke discussie is een van zijn drijfveren, zegt Nijman zelf. ,,Of je nou voor of tegen de donorwet bent, het maakt eigenlijk niets uit.''

Als uit het referendum blijkt dat het merendeel van de stemmers vóór de donorwet is, betekent dat volgens Nijman ook niet dat GeenPeil verloren heeft. ,,Nee. Het punt is dat we willen dat men straks zélf over de donorwet gaat beslissen. Wij faciliteren alleen maar de mogelijkheid om er een referendum over af te dwingen. Natuurlijk heb ik mijn persoonlijke mening over de wet, maar dat is het punt niet. Ik dwing niet een referendum af om vervolgens te zeggen: zo, nu gebeurt er wat ik wil. Nee, juist de kiezer mag bepalen wat we met de wet doen. En ik zie het trouwens best gebeuren dat er een voor-stem uitkomt.''

Hoewel hij geen volksvertegenwoordiger is, speelt Nijman met GeenPeil en de referanda wel degelijk een rol in de landelijke politiek. Maar dat zoiets zou gebeuren, was bepaald niet vanzelfsprekend. De Roosendaler groeide op in de Westrand, ging basisschool De Blokwei en vervolgens naar het Norbertuscollege. ,,Waar ik niet echt de tijd van mijn leven had'', lacht ie. ,,Ik ben blijven zitten in de vijfde en gezakt in de zesde. Ik heb dus vier jaar over de laatste twee jaar gedaan, en dat was niet omdat ik het er zo verschrikkelijk leuk vond.''

Taxiklanten

Quote Op het Norbertus deed ik vier jaar over de vijfde en zesde, en niet omdat ik het er zo ontzettend leuk vond Bart Nijman Na het Norbertus volgde hij bijna een jaar de opleiding voor journalistiek in Tilburg. ,,Vond ik niet zoveel aan. Omdat ik niet zo snel wist wat ik wilde gaan doen, ben ik een tijdje fulltime bij het Roosendaalse taxibedrijf De Groen gaan werken.'' Ook tijdens zijn studie in Utrecht bleef hij in de weekends met taxiklanten rondrijden.

Tegenwoordig komt Nijman niet meer zo vaak in zijn geboorteplaats. ,,Mijn ouders wonen er nog, dus daar ga ik wel eens naartoe. En ik heb er een oude vriendengroep zitten. Ik ben er nu vijftien jaar weg, maar dat accent, dat raak ik niet kwijt.''