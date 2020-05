Bart van Betuw (53) kwam aan zijn einde door messteken in hoofd en hals

Het stoffelijk overschot van Van Betuw werd vorig jaar april gewonden in een vijver in Rosmalen. Hij was al bijna drie maanden zoek. In februari van dit jaar hield de politie de 22-jarige man uit Vught aan . Hij is volgens justitie de man die Van Betuw van het leven heeft beroofd. Dat is gebeurd met messteken in nek, hals en hoofd van Van Betuw.

De man wordt ook verdacht van een diefstal met geweld, ook in Den Bosch. Ook daarbij gebruikte de Vugthenaar een mes, aldus het Openbaar Ministerie. De politie meldde eerder dat Van Betuw met enige regelmaat afspraken had in het homoseksuele circuit. De Vughtenaar blijft in de gevangenis zitten, de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is gepland voor eind augustus. Hij was niet bij de tussentijdse zitting aanwezig, ook niet via een videoverbinding.

Massale zoekactie