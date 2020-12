Basisonderwijs zag lockdown niet aankomen: ‘Kinderen komen in nóg moeilijkere thuissituatie terecht’

Alterna­tief voor de komende vijf weken: dit kun je nog wél doen tijdens de lockdown

15 december En daar zitten we weer. Een serieuze lockdown, nog strenger dan de vorige keer. Alles is dicht en vertier is ver te zoeken. De meeste klusjes in huis zijn gedaan, de tuin is aangepakt en die moeilijke puzzel gaan we niet opnieuw maken. Wat dan wel? Gelukkig zijn er nog genoeg alternatieven.