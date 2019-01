Bavaria op zoek naar echte Sjefkes Carnaval

,,Elk jaar willen we de mooie kant van carnaval laten zien. Maar na het succes van vorig jaar hebben we wel even goed moeten nadenken wat we dit jaar wilden doen", legt Florent Renders, marketing manager van Bavaria uit. Sjefke Vaeren (een alias van Björn van der Doelen) keert weer terug, maar hij zal niet de hoofdrol spelen in de campagne en de commercial die vandaag verschijnt. Bavaria focust zich dit jaar op de gewone man. ,,We willen juist laten zien hoeveel mensen er zijn die hard werken om voor een mooi feest te zorgen. Overal zijn stille krachten die je op een podium kunt zetten. Wij gaan op zoek naar die echte helden. Van de tractorchauffeur van de carnavalswagen tot degene die altijd bier gaat halen. Of juist die vriend die op dinsdagochtend voor een goed ontbijt zorgt. Allemaal zijn ze helden en verdienen de Sjef-titel.”