BBB ook in Land van Cuijk de grootste, FvD krijgt harde klappen

Land van Cuijk bestond tijdens de verkiezingsronde vier jaar geleden nog uit vijf aparte gemeenten. In zowel Boxmeer als Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kwam het CDA als winnaar uit de bus. In Grave werd Forum voor Democratie de grootste. Bij elkaar opgeteld kozen 19,8 procent van de mensen die naar de stembus gingen voor de christendemocraten. 14,3 procent koos voor de VVD, 13,7 procent stemde Forum voor Democratie.

Tijdens die vorige verkiezingsronde was de VVD nog de grootste partij in Noord-Brabant. De partij wist toen 16,2 procent van de kiezers aan zich te binden. Het debuterende Forum volgde met 14,5 procent. Nummer 3, het CDA, behaalde 13,3 procent van de stemmen.

De grootste verliezer in Land van Cuijk is deze verkiezingen FvD geworden: de partij verloor 11,2 procent van de stemmen en houdt nu 3 procent over.