BD-columnist: LUL? We slaan door met al die Engelse titels

Commotie over jacht op jonge vosjes in natuurgebied bij Breda

11 september BREDA - De jacht op een paar jonge vosjes in het Markdal in Ulvenhout is bij bewoners aan de rand van het natuurgebied in het verkeerde keelgat geschoten. Ze sloegen alarm bij een natuurclub die in de pen klom. Intussen heeft het akkefietje de burelen bereikt van het provincie- en het stadhuis.