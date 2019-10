Bedrijven in de hele regio breken zich het hoofd over grond met chemische stofjes

Vorige maand was het nog topdruk, bij de Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland. Inmiddels is het zo stil dat de medewerkers in Helvoirt duimen moeten draaien. Bij wijze van spreken, uiteraard. ,,Het is een gevoelige tik voor onze hele bedrijfstak’”, verzucht directeur Harry Gubbels van moederbedrijf Gubbels over de PFAS-crisis (niet te verwarren met de PAS-crisis, die met stikstof te maken heeft).