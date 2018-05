Beelden van gewapende overval Kruidvat Aarle-Rixtel bij Opsporing Verzocht

Video + update Geen bom gevonden op Station Breda, politie onderzoekt melder, treinen en bussen rijden weer

22:10 BREDA - Het station in Breda was dinsdagavond enige tijd ontruimd vanwege een bommelding. De hulpdiensten hebben het pand doorzocht, maar geen bom gevonden. Even na 21.00 uur werd het station weer vrijgegeven. Het treinverkeer is weer op gang gekomen. Inchecken is echter nog niet mogelijk.