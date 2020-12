‘Begraven’ poes duikt na jaar weer op: Flip is niet dood, Flip leeft!

Nieuwsover­zicht | Militairen namen defensie­toe­stel naar vakantie­huis - Opvallend veel geweld op station Breda

10 december Met een Hercules van de Vliegbasis Eindhoven naar een vakantiehuis in Italië. Doel: teambuilding van een groep militairen. Kosten voor een paar dagen: tussen de 100.000 en 150.000 euro. Naar vandaag bleek is daarmee onterecht veel overheidsgeld besteed. Ook ander nieuws over de Vliegbasis vandaag: laagvliegende vliegtuigen zorgen voor grote overlast in dorpen. Er er was weer vervelend coronanieuws: het aantal besmettingen in Brabant is weer op het niveau van november.