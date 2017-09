Bejaarde vrouw (78) in Brabantse flat bruut en agressief overvallen, maar waarom?

87-jarige vrouw zwaargewond bij woningoverval in Bladel, politie houdt groot buurtonderzoek

13:44 BLADEL - Bij een vermoedelijke woningoverval in een aanleunwoning van Wooninc aan de Rondweg in Bladel is donderdagochtend een 87-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw was op dat moment aanspreekbaar.