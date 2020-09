Bekende Brabanders zwaaien Wim van de Donk uit als commissaris van de Koning

Brabant ontvangt Ina Adema opnieuw met open armen

4 juli DEN BOSCH - Terug van nooit helemaal weggeweest begint Ina Adema aan een nieuw avontuur in Brabant. In Veghel is ze nog altijd geliefd, in het provinciehuis wacht haar een warm onthaal als ze in oktober begint als commissaris van de Koning. ,,Ik kan niet wachten!”