Bekijk hier hoeveel de gemeentelijke woonlasten stijgen in jouw gemeente

Opnieuw lichte daling aantal patiënten op Brabantse ic's, 17 patiënten overleden

6 april Het aantal patiënten op de intensive cares in Brabant is de afgelopen 24 uur licht gedaald. Ook werden in Brabant minder nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers die het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) maandag bekend heeft gemaakt. In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur zeventien mensen als overleden gemeld. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen.