Bekijk hier: zo is er gestemd in jouw gemeente

Hoe is dit jaar in jouw gemeente gestemd? En hoe verhoudt dat zich tot de uitslag van vier jaar geleden? Hierboven vind je in de kaart per gemeente een overzicht, en hieronder vind je per gemeente uit de regio een uitgebreider artikel. Zodra de uitslag in een gemeente beschikbaar is, kun je de link aanklikken om naar het artikel te gaan.

In Brabant is gestemd in 51 gemeentes. Er is niet gestemd in de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Maashorst en Land van Cuijk. Dit vanwege recente herindelingsverkiezingen.

Alphen-Chaam - GBA is de grootste partij geworden in Alphen-Chaam. De Alphense partij bleef de Chaamse tegenhanger GBSV ruim voor. Beide partijen komen op 4 zetels uit. Nieuwkomer D66 kan met 1 zetel geen potten breken.

Altena - Uitslag is nog niet binnen

Bernheze - Uitslag is nog niet binnen

Boekel - De DOP is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Boekel. De partij van lijsttrekker Matt Kanters gaat van 3 naar 5 zetels. Het CDA levert flink in en moet genoegen nemen met 4 zetels (waren er 7). Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel blijft gelijk op 4 zetels en de VVD gaat van 1 naar 2 zetels.

Boxtel - Hier zijn geen verkiezingen omdat in november 2020 herindelingsverkiezingen zijn geweest.

Dongen - Uitslag is nog niet binnen

Den Bosch - De helft van de stemmen is geteld in Den Bosch. De zetelverdeling. VVD 5, D66 6, GroenLinks 4, CDA 4m Rosmalens Belang 3, SP 2, De Bossche GRoenen 3, PvdA 3, Leefbaar 2, Bosch Belang 1, PVV 1, 50PLUS 1, gewoon ge-DREVEN 1, Forum voor Democratie 0, Partij voor de Dieren 1, Volt 1, VOOR Den Bosch 1. Dat betekent winst voor D66 en verlies voor Bosch Belang.

Gilze en Rijen - Uitslag is nog niet binnen

Goirle - Lijst Riel Goirle lijkt, afgaande op de eerste stembureaus, aan kop te gaan in tellingen van de stemmen voor de gemeenteraad. Gezond Verstand lijkt ook af te koersen op een plek in de raad, het CDA staat op zwaar verlies. De opkomst van deze verkiezing ligt met 52,2 procent een stuk lager.

Heusden - Uitslag is nog niet binnen

Hilvarenbeek - De stemmen van de eerste twee dagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Hilvarenbeek zijn geteld. Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken, maar HOI Werkt gaat in elk geval op kop. Mochten deze 12 procent van de kiezers het voor het zeggen hebben, dan krijgt deze partij zelfs een meerderheid: 9 stemmen.

Loon op Zand - Uitslag is nog niet binnen

Maashorst - Hier zijn geen verkiezingen omdat in november 2021 herindelingsverkiezingen zijn geweest.

Maasdriel - Uitslag is nog niet binnen

Meierijstad - Uitslag is nog niet binnen

Oisterwijk - Hier zijn geen verkiezingen omdat in november 2020 herindelingsverkiezingen zijn geweest.

Oirschot - In Oirschot leiden CDA en De Gewone Man in de eerste uitslagen. Beiden bezetten ook de komende vier jaar vier zetels in de gemeenteraad. Dorpsvisie zou op basis van deze eerste uitslagen net als Sociaal Progressief Oirschot drie zetels houden. VVD blijft op 2 zetels staan en D66 wint er eentje en zou er twee mogen vullen.

Oss - Uitslag is nog niet binnen

Reusel-De Mierden - Uitslag is nog niet binnen

Sint-Michielsgestel - Uitslag is nog niet binnen

Tilburg - In de eerste voorlopige uitslag in Tilburg staat GroenLinks met 20 procent van de stemmen op een flinke winst. LST van Hans Smolders staat met 13 procent op verlies. De opkomst in Tilburg is met 40,1 procent erg laag.

Vught - Hier zijn geen verkiezingen omdat in november 2020 herindelingsverkiezingen zijn geweest.

Waalwijk - Uitslag is nog niet binnen

Zaltbommel - Uitslag is nog niet binnen

Bekijk hieronder de uitslagen in de rest van het land.

Volledig scherm Kiezers stemmen in het stemhokje. © Rene Manders/DCI Media