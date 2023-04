Belangrijke plekken uit WO II zaterdag te bezoeken: ‘Belangrijk dat de verhalen verteld worden’

Bedrijven en vastgoedbe­zit­ters zien 266 arbeidsmi­gran­ten naast hun deur niet zitten

DEN HAAG/TILBURG - Pandeigenaren en bedrijven aan de Ringbaan Oost in Tilburg zitten niet te wachten op de komst van 266 arbeidsmigranten in een voormalig kantoor aan de Ringbaan-Oost. Ze zijn bang voor klachten en last met de gemeente en gingen in hoger beroep bij de Raad van State.