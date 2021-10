België scherpt regels voor reizigers uit Nederland aan: niet-gevaccineerden moeten nu eerst testen

Koninklij­ke onderschei­ding voor president van gerechts­hof in Den Bosch

DEN BOSCH - Scheidend president Ronald Philippart (63) van het gerechtshof in Den Bosch is vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem tijdens zijn afscheidsbijeenkomst opgespeld door burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.

16:39