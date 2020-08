België zet nu ook Brabant op oranje: geen reisverbod, wel verzoek om quarantaine

Meer besmettingen

Belgen weren

Vooral burgemeesters Petter van Bergen op Zoom en Depla van Breda vroegen in Nederland al langer om instrumenten om Belgen uit hun gemeenten te weren. Met name op drukke plaatsen, als de Galderse Meren. Die mogelijkheid hebben ze vooralsnog niet gekregen van de Nederlandse overheid. Mogelijk dat zij wel geholpen zijn door het gewijzigde reisadvies van de zuiderburen. Horeca in Zeeland merkten direct dat het rustiger werd toen hun regio 1 augustus tot risicogebied voor Belgen werd verklaard.

De Belgische code oranje geldt in de meeste gevallen niet voor hele landen, maar voor specifieke regio's. Nu zes provincies in Nederland, maar ook meer dan vijftien departementen in Frankrijk, wat gebieden in Kroatië en veel regio's in Spanje. Voor onder meer Denemarken, Finland, Litouwen, Malta en delen van Spanje en het Verenigd Koninkrijk geldt code rood. In die gebieden lopen reizigers volgens de Belgische overheid grote risico's op besmetting en geldt een formeel reisverbod voor alle niet-essentiële tripjes. Wie hieruit terugkeert moet verplicht getest worden en in zelfquarantaine.