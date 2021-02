Belgische kappers knippen geen Nederlanders: ‘Voorkomen dat ze het virus hierheen brengen’

De organisatie vraagt Nederlanders, met name in de Brabantse en Limburgse grensregio's, met klem om in eigen land te blijven, en roept haar leden op om geen nieuwe klanten uit Nederland aan te nemen. ,,Als Nederlanders het virus hierheen brengen en de besmettingen daardoor hier weer oplaaien, kan dat ertoe leiden dat we straks wellicht zelf weer dicht moeten”, licht een woordvoerder toe. ,,Dat willen we voorkomen.”