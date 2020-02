Belgische politie arresteert vijf mannen die Martien R. hielpen bij invoer cocaïne

Mislukte ‘stunt’

Zijn zoon Anton probeerde een dag later de container te stelen, in de veronderstelling dat de cocaïne er nog in zat. Dat was niet zo: de politie had alleen de deklading (een partij schroot) in de container laten zitten. In een bedrijfspand aan de Scheldestraat in Oss kwam de familie R. tot de pijnlijke ontdekking dat de Belgische politie de cocaïne - met een straatwaarde van ongeveer acht miljoen euro - al had veiliggesteld.



Even eerder had de Nederlandse politie hem horen pochen tegen een vriend over deze 'stunt'. Behalve vader Martien en zoon Anton is ook medeverdachte Arnold M. de diefstal van de container ten laste gelegd.



Het is nog niet duidelijk of de vijf gearresteerde Belgen louter en alleen voor de organisatie van R. werkten. De Belgische politie spreekt van 'bindingen met meerdere Nederlandse organisaties'. De politie in Antwerpen zegt ook dat de organisatie van R. van plan was om een nieuwe cocaïnelijn tussen Colombia en Antwerpen op te zetten, ‘waarbij gebruik zou worden gemaakt van tweehandsvoertuigen'. Wat daarmee precies bedoeld wordt, is niet duidelijk.