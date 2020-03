Bellen is beter dan verpieteren: KBO-Brabant start met belcirkels

Dus dachten ze bij de KBO: ontmoeten kan nu even niet, maar bellen wél. Gewoon om te vragen hoe het gaat, om zorgen te delen, om een gezellig gesprek te voeren. ,,Zo kunnen we toch naar elkaar omkijken en hoeft niemand de corona-crisis alleen te doorstaan.”

‘Wij proberen zo veel mogelijk mensen bij elkaar te zetten uit dezelfde omgeving’

Hoe werken die cirkels? ,,In elke groep komen tien mensen die ons toestemming verlenen hun namen en telefoonnummers aan negen andere leden te geven. Wij proberen zo veel mogelijk mensen bij elkaar te zetten uit dezelfde omgeving.” Wat zijn de spelregels? ,,Die zijn er niet. Deelnemers bepalen samen hoe vaak ze onderling telefonisch contact willen hebben. Er zit geen organisatie of ingewikkeld systeem tussen.”

Natuurlijk waren er ook al vóórdat corona ons kwam opjagen ouderen die om een praatje verlegen zaten. ,,Mensen die dagen voorbij zagen gaan zonder dat ze hun eigen stem hoorden, domweg omdat ze niemand hadden om tegen te praten.” Daarom ook stapte KBO-Brabant vorig jaar zomer in een ander belproject: de Ouderenlijn. Krap drie jaar geleden in Groningen opgezet door Maurits Commers.

Die benaderde de ouderenvereniging om haar leden deel te laten nemen aan een proef van twee maanden, gedurende die tijd gratis, want gesubsidieerd door fondsen. Daarna zou een abonnement 15 euro per maand kosten, inclusief een aantal belminuten. Schrover: ,,Wij waren geïnteresseerd vanwege het idee dat mensen elkaar bellen en niet met een hulpverlener. Gelijkwaardig contact, dát sprak ons aan.”

‘Onzin, wij kunnen nu eenmaal geen mensen dwingen’

Helaas strandde de proef nog voordat die half december van start zou gaan. KBO trok de stekker eruit. ,,Wegens gebrek aan belangstelling”, zei Schrover toen. ,,We haalden bij lange na niet de ondergrens van 500 deelnemers die we samen vooraf hadden afgesproken.”

Commers reageerde vanuit Groningen furieus, hij verweet de KBO dat die er niet hard genoeg aan had getrokken. Schrover: ,,Onzin, wij kunnen nu eenmaal geen mensen dwingen. Bovendien, verloren wij door de opstelling van Commers het vertrouwen in de samenwerking.”

KBO gaat het dus zelf doen. Verwacht Schrover wel voldoende belangstelling voor de belcirkels? ,,Ja! Mensen in Brabant kennen de KBO, wellicht hebben zij meer vertrouwen in ons zonder een andere partij erbij. Wij rekenen geen abonnementskosten en bovendien is de tijd rijp nu met corona. De nood is hoger nu ouderen voorlopig helemaal de deur niet meer uit kunnen. En ik denk ook dat de gêne rond eenzaamheid wat wegvalt. Want nou zit zowat iedereen opgesloten thuis, met beperkte sociale contacten. Nu snappen we allemáál wat dat met een mens doet.”