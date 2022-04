Benny Ludemann (80) speelde met Toon Hermans: 'Speel stiekem soms nog voor mezelf'

Sproeien in Noord­oost-Bra­bant mag nog

CUIJK - In tegenstelling tot andere regio's in Brabant, mag in Noordoost-Brabant nog steeds gewoon met grondwater gesproeid worden. De Brabantse waterschappen hebben er voor gekozen het sproeiverbod waar al voor gewaarschuwd was, te beperken tot drie gebieden in het zuidelijk deel van de provincie.

1 april