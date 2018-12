Een woordvoerder van Shell stelt dat de problemen beginnen met de bevoorrading van het grote brandstofdepot bij Arnhem. De brandstof komt via tankschepen vanuit de raffinaderij in Pernis. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is de waterstand van de Rijn laag en kunnen tankschepen niet volledig geladen worden. ,,We moeten dus zoeken naar alternatief vervoer met tankwagens. Daar hebben we de afgelopen dagen vol op ingezet maar het was nog een uitdaging om voor al die wagens gekwalificeerder chauffeurs te krijgen.”