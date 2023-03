Bergen op Zoom krijgt dubbel zoveel boa’s om de stad veiliger te maken

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom moet veiliger. Dat daar jaarlijks 850.000 euro extra voor nodig is, begrijpt de Bergse politiek volkomen. Unaniem was er deze week steun voor de uitbreiding van het veiligheidsteam en de komst van extra boa’s.

Er komen zes boa’s bij en dat is voor Bergen op Zoom een verdubbeling. De politiek is vooral blij dat de handhavers wijkgericht worden ingezet en dat ze ook na 22.00 uur nog op straat te vinden zijn.

Alle partijen maken zich zorgen over de veiligheid van Bergen op Zoom. Er is sprake van drugsoverlast, ondermijning, de kans dat jongeren afglijden in het criminele circuit is er groter dan in vergelijkbare steden. Bergen op Zoom heeft last van grootstedelijke problematiek. De politie kampt met onderbezetting waardoor ze minder zichtbaar is op straat.

Quote We hebben zelf ook jarenlang te weinig actie ondernomen Ufuk Cuman (D66)

De Bergse politiek was eensgezind. Veiligheid is een basisbehoefte en daar moet sterk op ingezet worden. De enige sneer kwam van oppositiepartij GBWP richting VVD. ,,Het politie-apparaat is uitgehold door het Rijk. Die heeft jarenlang fors bezuinigd en dat mag de VVD zich aantrekken”, stelde Dyana Rommens.

D66 vond dat te gemakkelijk en nam het op voor de liberalen. ,,We hebben zelf ook jarenlang te weinig actie ondernomen. We hebben op halve capaciteit gedraaid met het aantal boa’s. Het wantrouwen van de burger is groter geworden. GBWP, destijds in de coalitie, mag de hand in eigen boezem steken”, stelde Ufuk Cuman (D66).

Buurtpreventie

Burgemeester Frank Petter was ‘in zijn nopjes’ met de brede steun voor de veiligheidsplannen waar ook een belangrijke rol is weggelegd voor buurtpreventie. Zij moeten de schakel vormen tussen de boa’s en de wijk.

Verder wordt gekeken of parkeerboa’s ook voor andere zaken ingezet kunnen worden. Niet alles kan in een keer worden geregeld. ,,Maar we slaan de weg in van verbetering”, stelde Petter.