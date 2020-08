Bergen op Zoom niet langer grootste coronabrandhaard van Nederland

In de afgelopen twee weken, tussen 12 augustus en 25 augustus, waren er in Bergen op Zoom 42 meldingen van coronabesmettingen, dat komt neer op 62,2 per 100.000 inwoners. Vorige week was de Brabantse stad nog wel de grootste brandhaard met 205,9 meldingen per 100.000 inwoners over de periode 5 - 18 augustus. Dat is dus sterk verder gedaald.