Bergenaren bijzonder gul: Recordbedrag van ruim 82 mille voor Stichting Vastenavend

Commissa­ris Adema bezoekt carnavals­mis Veghel, die via internet live te volgen is

VEGHEL - Commissaris van de Koning Ina Adema woont zondagochtend in Veghel de carnavalsmis in de Lambertuskerk bij. Die dienst staat in het teken van het 55-jarig bestaan - een carnavalsjubileum - van de Kuussegatters.