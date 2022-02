Berghems stel rijdt bijna 3000 kilometer om vrienden weg te halen uit oorlogsgebied Oekraïne

Kaart In deze gemeenten raakten de meeste en de minste Brabanders besmet met corona

Bijna 6,2 miljoen besmettingen en ruim 21.000 doden: dat is het grimmige resultaat van corona in Nederland tot nu toe. In het carnavalsweekend is het twee jaar geleden dat bij een man uit Loon op Zand de eerste Nederlandse coronabesmetting werd vastgesteld. In dit artikel lees je hoeveel besmettingen er tot nu toe in Brabant zijn geteld.

25 februari