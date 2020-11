Berghemse ondernemer moet cel in voor fout koraal en verboden dierproducten

DEN BOSCH/BERGHEM - De Berghemse ondernemer die met zijn groothandel tweeduizend kilo zeldzaam koraal en duizenden producten van bedreigde diersoorten verkocht, moet de gevangenis in. De rechtbank in Den Bosch legde hem dinsdag een celstraf van een jaar op, waarvan de helft voorwaardelijk.

De 57-jarige eigenaar van groothandel TimmersGems, aan de Osseweg in Berghem, zei vorige maand dat een gevangennistraf het faillissement van zijn bedrijf zou betekenen. ,,Want er is niemand die het zo maar even kan overnemen.” Ook zijn advocaat stelde dat een detentie ‘desastreuze gevolgen’ zou hebben .

De straf komt grotendeels overeen met de eis van het Openbaar Ministerie .

Krokodillenpoten

De groothandel kwam in het vizier van justitie toen de douane in de Rotterdamse haven in augustus 2016 een partij van 350 kilo koraal aantrof waarvoor geen invoervergunning was. Nader onderzoek leerde dat TimmersGems behalve in verboden koraal ook handelde in illegale dierproducten. Na een inval in het bedrijf in Berghem vond de politie onder onder meer schedels van zeeschildpadden, armbanden van olifantenivoor, pythonhuiden en krokodillenpoten.

De man erkende dat hij steken had laten vallen, maar beriep zich ook op de volgens hem onduidelijke wetgeving. Het zou hem niet om het geld te doen zijn geweest. Het Openbaar Ministerie betichtte de man van ‘geslepen’ gedrag. Zo gaf hij zijn leveranciers opdracht om de verboden spullen goed weg te stoppen om zo geen argwaan te wekken bij de douane. Ook werkte hij met valse facturen, waardoor hij minder invoerrrechten hoefde te betalen.

‘Niet naïef’

Ook de rechtbank zegt in het vonnis dat de Berghemse ondernemer 'welbewust zaken heeft verhuld’ en niet de fout in is gegaan omdat hij naïef was. De bv TimmersGems moet een geldboete betalen van 20.000 euro en krijgt een voorwaardelijke sluiting van een jaar.

De eigenaar was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij heeft veertien dagen tijd om na te denken over de vraag of hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis.