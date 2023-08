Bergse majoor Kelling pleit voor meer historisch besef en respect: ‘Ik stoor me aan het egoïsme’

Statiegeld­be­ker van 3 euro voor een schone kermis in Vierlings­beek: ‘Ook voor Carnaval’

Na de kermis in Vierlingsbeek lagen de tent en het kermisterrein vaak bezaaid met plastic bekers, zegt Maarten Hermans van Herberg Thijssen. Dat is dit jaar afgelopen. Statiegeld is het wapen dat moet gaan werken.