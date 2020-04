Berlicumse autohandelaar wordt al zeventien jaar achtervolgd door de Staat

Zwanger tijdens de coronacri­sis: terug naar het begin toen er nog ‘niets aan de hand was’

26 april Er was nog helemaal niets aan de hand toen wij erachter kwamen dat ik zwanger was eind januari. ‘Coronavirus? Dat is die griep die in China is uitgebroken toch? Niks om je zorgen over te maken', zeiden we toen tegen elkaar. Dat liep even anders.