Beroerde kwaliteit van de lucht? Het dichtst bij veehouderijen, volgens onderzoekers

Debutant Ömer Karakurt presteert prima bij remise Cues&Darts/Xtreme

In de DKM Tools League bleven Cues&Darts/Xtreme en J&F Auto’s/New Jorissen met 4-4 in balans. In Tilburg werd van de gasten Therese Klompenhouwer vooraf aan de partij tegen Huub Wilkowski gehuldigd vanwege haar recente vijfde wereldtitel driebanden dames. Wilkowski had daar geen boodschap aan gezien de 23-4 tussenstand na negen beurten.

2 oktober