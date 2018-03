Beslissing over groei Eindhoven Airport mogelijk uitgesteld

Dat lijkt vooral slecht nieuws voor voorstanders omdat zonder zo'n nieuw Luchthavenbesluit het vliegveld niet mag groeien. ,,Maar het is niet zo dat Eindhoven Airport dan vanaf 2020 op slot gaat. Dat kan de rijksoverheid zo regelen in de medegebruiksvergunning", aldus Klaas Kopinga van de bewonersbelangengroep BOW.

Het sterke vermoeden van uitstel komt uit een ambtelijk stuk dat deze week op de agenda van het college van B en W van Eindhoven zou staan. De informatie komt uit overleg met de rijksoverheid, maar de brief van de bewindslieden over het onderwerp is nog niet verstuurd. En dus is de behandeling in het college uitgesteld. Door een fout is het ambtelijke schrijven wel online gepubliceerd.

Quote Dit kan betekenen dat er op korte termijn geen besluitvorming plaats zal vinden en er per 1 januari 2020 geen aangepast Lucht­ha­ven­be­sluit kan liggen Ambtelijk stuk gemeente Eindhoven

Daarin staat dat Eindhoven duidelijkheid wil of de regionale procedure gekoppeld wordt aan de discussies over de Luchtvaartnota 2020-2040 (die in 2019 klaar moet zijn ) en de nieuwe verdeling van het luchtruim (niet voor 2023 afgerond). 'Dit kan betekenen dat er op korte termijn geen besluitvorming plaats zal vinden en er per 1 januari 2020 geen aangepast Luchthavenbesluit kan liggen', staat erin. Op 19 april is er overleg tussen de betrokken gemeenten in de regio, de provincie, de minister van Infrastructuur & Milieu en de staatssecretaris van Defensie over de kwestie.

De brief laat in het midden wat de consequenties zijn van uitstel van besluitvorming. Vragen over het onoffciële stuk wilden B en W donderdag niet beantwoorden. Ook Eindhoven Airport wilde er niet inhoudelijk op ingaan.

Volledig scherm Klaas Kopinga achter zijn PC met daarop de vliegbewegingen van Eindhoven Airport © FotoMeulenhof

Kopinga van de BOW heeft eerder al gezegd dat de tijd te krap is om op tijd een nieuw Luchthavenbesluit te nemen. ,,En als uitstel suggereert dat de overheid er beter over na gaat denken, dan is dat natuurlijk prima voor omwonenden."