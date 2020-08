Besluit met pijn in het hart genomen: geen carnaval in Geertruidenberg in 2021

Van Oosterhout vertelt dat het besluit bewust in een vroegtijdig stadium is genomen. “Je moet op een gegeven moment de knoop doorhakken. Op 11 november zouden we de eerste activiteiten hebben. Bouwclubs zijn al begonnen. Dan kun je maar beter vroeg duidelijkheid verschaffen. We hebben deze beslissing echt met pijn in ons hart genomen.”



En dus is er geen optocht, geen jeugdcarnaval, zijn er geen feesten komend jaar in Potteschijterslaand. “Overal hebben we een streep doorgezet", zegt Van Oosterhout. “Zolang er geen vaccin tegen het coronavirus is, gaat er niets veranderen. Je kunt eigenlijk nergens iets doen. Je moet op anderhalve meter van elkaar op een stoel blijven zitten, mag niet staan, niet zingen. Dan kun je nog beter naar een crematie gaan, dat is gezelliger.”