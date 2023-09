Bij de rechter Driss (22) vindt behande­ling niet nodig: ‘Ik heb mijn zaakjes voor elkaar’

BREDA - Driss (22), geboren in Rotterdam en nu wonend in Den Haag, heeft in de afgelopen tien jaar een aardig dossier opgebouwd bij justitie. Hij loopt de Bredase rechtszaal binnen zoals je een snackbar binnenstapt. Een beetje nonchalant en nergens van onder de indruk.