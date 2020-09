Besmettingen in Brabant blijven stijgen: 330 nieuwe gevallen gemeld

In Brabant zijn de afgelopen dag 330 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In Breda (23) , Oss (26) , Den Bosch (27) en Tilburg (28) werden de meeste personen positief getest. Opvallend is dat in Eindhoven maar veertien besmettingen zijn geconstateerd, tegenover 42 een dag eerder.

Het aantal besmettingen in Brabant blijft dus fors toenemen. Gister werden er 327 mensen positief getest, vandaag 330. Eén persoon overleed de afgelopen dag in Brabant aan corona, terwijl zes mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.

In de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de signaalwaarde tot boven de tien (10,2 om exact te zijn) gestegen, dat is de grens die wordt aangehouden voor risicofase 2. De andere twee veiligheidsregio's - Brabant Noord en Brabant-Zuidoost - steken daar iets bovenuit met respectievelijk 10,9 en 17,8. In die regio’s worden op den duur nieuwe maatregelen aangekondigd. De signaalwaarde laat het gemiddelde zien van het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners.

Amsterdam evenveel besmettingen als heel Brabant

De randstad gaat nog steeds voorop qua aantal besmettingen per dag. Zo zijn er in de gemeente Amsterdam 360 nieuwe gevallen gemeld, dat is meer dan in heel Brabant. In de regio Rotterdam-Rijnmond kwamen 271 gevallen aan het licht.

Het aantal bevestigde besmettingen in heel Nederland is met 2777 toegenomen. Ook dat is een toename van gisteren, toen 2544 meldingen werden geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 16.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Bekijk hieronder hoeveel besmettingen er in jouw gemeente zijn bijgekomen

