Besparen maar: op deze dag ga je met korting naar het Klimbos in Bergen op Zoom

Er moet ouderen­zorg blijven in Putte

Het Dorpsplatform Putte (DPP) heeft nog altijd goede hoop dat er in de toekomst ouderenzorg in Putte kan blijven. Het DPP is hierover in gesprek met zorgaanbieders en de gemeente. Eind dit jaar sluit tanteLouise verzorgingstehuis de Beukenhof in Putte, waardoor de 32 bewoners moeten verkassen naar een verzorgingstehuis in Ossendrecht of Hoogerheide.