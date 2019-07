Bestrijden eikenprocessierups is dure grap: dit zijn de kosten in jouw gemeente

KaartMet man en macht zijn Brabantse gemeenten bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups. Het beestje ontneemt veel recreanten de lust om de natuur in te trekken, bang voor gekmakende jeuk. Die bestrijding van de rups loopt hier en daar intussen flink in de papieren.

Zoals in de gemeente Breda, die dit jaar tot nu toe al 100.000 euro kwijt is aan het laten wegzuigen van de insecten en hun nesten. En het einde is nog niet in zicht: de gemeente verwacht dat de rups haar dit jaar 120.000 euro gaat kosten. Vorig jaar was dat nog 80.000 euro. Toch heeft de gemeente er dit jaar op de begroting slechts 43.000 euro voor gereserveerd. En ondanks de hoge kosten deed Breda het afgelopen jaar niets aan het voorkomen van de rups zoals andere gemeenten, die preventief spuiten in het voorjaar.

Op natuurlijke wijze rups bestrijden

,,Het niet nemen van preventieve maatregelen is een bewuste keuze. Biodiversiteit staat bij ons altijd hoog in het vaandel", aldus een woordvoerder van de gemeente Breda. ,,Het preventief bestrijden van de rups tast die biodiversiteit aan.” De verschillende preventiemethoden die in het land gebruikt worden, zijn op de voet gevolgd door de gemeente en geanalyseerd. ,,Maar de resultaten uit andere West-Brabantse gemeenten zijn minimaal te noemen. Het blijft voor ons nog een enorme puzzel hoe de rupsen het komende jaar het best te beheersen zijn. We werken aan een plan waar we op natuurlijke wijze mee aan de slag kunnen.”

Het bestrijden van de rups op een natuurlijke wijze is niet alleen in Breda een populaire methode. Ook andere gemeenten geven aan biodiversiteit hoog in het vaandel te hebben staan. Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur en Zaltbommel spreken bijvoorbeeld van het spuiten van een biologisch middel waarmee voorkomen wordt dat de rups de boom ‘overneemt’. Dat middel is XenTari, een bacteriepreparaat dat werkt tegen alle soorten rupsen, maar dat andere diersoorten met rust laat. Ook is het - vooral in het westen van de provincie - populair om nestkastjes op te hangen voor koolmezen, de natuurlijke vijand van de rups.

Roosendaal maakt gebruik van een ander bijzonder ‘bestrijdingsmiddel'. Zij hangt namelijk feromonenkastjes op. Daarmee worden mannetjesvlinders na het verpoppen gevangen zodat zij geen vrouwtjes meer kunnen bevruchten. In Oss is gespoten met nematodes. Dat is een microscopisch klein wormpje en een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Er wordt voornamelijk ingezet op locaties waar veel mensen komen, zoals scholen of sportparken. Dat geven onder andere de gemeenten West-Betuwe en Vught aan.

Hogere kosten

Volledig scherm Een bestrijder van de eikenprocessierups aan het werk © ANP De gemeente Oirschot heeft tot nu toe zo'n 25.000 euro uitgegeven aan rupsenbestrijding. 15.000 euro aan preventie, 10.000 euro aan het verwijderen van nesten. Maar daar blijft het niet bij, zo laat een woordvoerder weten. Ook in Oirschot is de verwachting dat de kosten door de rupsenplaag van de afgelopen weken tot 100.000 euro zullen oplopen, zo'n 20.000 euro hoger dan vorig jaar. Voor komend jaar is Oirschot van plan om meer preventief te werk te gaan. ,,We merken dat de plaagdruk veel minder groot is in de bomen die we behandeld hebben tijdens de preventieve bestrijding", aldus de woordvoerder.

In vrijwel iedere gemeente is de verwachting dat de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar meer kost dan vorig jaar. In Meierijstad gaat het zelfs om meer dan het dubbele. Vorig jaar was die gemeente 49.000 euro kwijt aan de bestrijding van de rups. De verwachting is dat het bedrag dit jaar oploopt tot maar liefst 120.000 euro. In Bergen op Zoom wordt zelfs een verdriedubbeling van de kosten verwacht. Vorig jaar was de gemeente 30.000 euro kwijt. Dit jaar is de verwachting 95.000 euro.

In Tholen wordt juist opvallend weinig uitgegeven aan de bestrijding van de processierups. Tot nu toe gaat het om 2.400 euro. Waarschijnlijk blijft het daar dit jaar ook bij. Er zijn nog geen nieuwe nesten gevonden. In vergelijking met andere gemeenten staan daar ook weinig bomen.

