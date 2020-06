Bestuurder die met auto zes mensen verwondde op terras in Gennep is 19-jarige uit Ottersum

Varkenshou­der beleeft spannende tijden door corona in slachthui­zen: ‘Hopen dat het snel over is’

3 juni LITHOIJEN/BOXTEL - Mari van Kilsdonk is allang blij dat hij zijn varkens nog kwijt kan bij Vion in Boxtel. Dat zijn vaste weekplanning op de schop moet door alle coronamaatregelen in het slachthuis, dat is dan maar zo. ,,Ik ben liever nu een beetje flexibel dan dat Vion de boel alsnog dicht moet gooien. Dan heb ik een veel groter probleem”, zegt de varkenshouder uit Lithoijen, die tevens gemeenteraadslid is in Oss.