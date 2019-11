Bestuurscrisis Sint Anthonis: wethouder Bollen vrijgepleit, raad doet aangifte van lekken

Zeer grote brand in caravan­stal­ling Oeffelt, NL-Alert afgegeven

12:14 OEFFELT - Aan de Dorpsstraat in Oeffelt is vrijdagochtend brand uitgebroken in Caravanstalling Oeffelt, waarschijnlijk de grootste stalling in de wijde regio met 1000 plekken. Er stonden op dat moment 750 caravans, campers en oldtimers in twee loodsen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn alle daar gestalde campers gered van de vuurzee.